О седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15-16 октября 2021 г. в Москве состоялся седьмой Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. В работе форума приняли участие около 400 руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из 102 стран, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских фондов и неправительственных организаций. С учетом действующих ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, данное мероприятие прошло в очно-заочном формате.

В своем обращении к участникам форума Президент Российской Федерации В.В.Путин отметил, что Конгресс этого года имеет особое значение, он проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Россия будет и впредь оказывать российским соотечественникам всемерную помощь и поддержку.

Министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом С.В.Лавров в своем выступлении подчеркнул, что российская диаспора вносит значимый вклад в поддержку русского языка, популяризацию достижений отечественной культуры и российского образования, распространение объективного образа России и наших традиционных ценностей.

Участникам Форума были направлены приветствия Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На Конгрессе, в частности, выступили заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.И.Косачев, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Л.Э.Слуцкий, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.И.Калашников, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москалькова, Руководитель Россотрудничества Е.А.Примаков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкой, Директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России М.В.Захарова, а также представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов, видные представители российской диаспоры, руководители страновых объединений соотечественников.

Конгресс подвел итоги проделанной работы и определил ориентиры взаимодействия организаций соотечественников с Российской Федерацией на будущее. Особое внимание уделено роли многонационального и многоконфессионального Русского мира, сохранению исторической правды и идентичности, защите прав и законных интересов соотечественников, роли русского языка в консолидации общины, СМИ Русского зарубежья в эпоху цифровизации, современным технологиям и воспитанию молодежи, роли соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными странами.

В принятых участниками Конгресса резолюции и рекомендациях секций отмечается, что зарубежный Русский мир является надежным партнером для исторической Родины, сохраняет родной язык, культуру и историческое наследие.

Состоялось награждение ряда соотечественников по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.