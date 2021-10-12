О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с князем Н.Д.Лобановым-Ростовским

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко встретился с видным представителем российского зарубежья, коллекционером и меценатом князем Н.Д.Лобановым-Ростовским, находящимся в Москве для участия в VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

В ходе теплой и неформальной беседы были затронуты вопросы дальнейшего развития движения соотечественников, защиты прав и интересов российской диаспоры за рубежом, поддержки русского языка, противодействия фальсификации истории.

А.Ю.Руденко особенно отметил деятельность князя в области сохранения русского культурно-исторического наследия, поблагодарил его за переданные в дар Центру истории российской дипломатии при МИД России картины, посвященные Тильзитскому миру, а также его знаменитому предку, Министру иностранных дел Российской империи при Николае II А.Б.Лобанову-Ростовскому.