О телеконференции спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября состоялась телеконференция спецпредставителей ближневосточного «квартета» международных посредников: от Российской Федерации – спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков, от США – заместитель заместителя Госсекретаря Х.Амр, от ООН – Спецкоординатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд, от ЕС – Спецпредставитель по БВУ С.Коопманс.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Участники консультаций были едины в том, что положение дел в сфере БВУ требует пристального внимания мирового сообщества.

В данном контексте с российской стороны акцентирована необходимость активизации усилий, нацеленных на стабилизацию обстановки в области безопасности вокруг сектора Газа и на Западном берегу р. Иордан, а также на наращивание гуманитарного содействия палестинскому населению, одновременно с проведением энергичной работы по открытию перспектив устойчивого политического урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом подчеркнуто, что комплекс вопросов окончательного статуса должен быть решен посредством налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами на основе принципа «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Вновь заострена важность созыва заседания «квартета» на министерском уровне, в том числе в свете предстоящей 30-летней годовщины Мадридской конференции по Ближнему Востоку, стартовавшей 30 октября 1991 г.