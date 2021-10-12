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15.10.2120:45

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой

2087-15-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму в связи с его завершением пребывания в Москве в качестве главы индийской дипломатической миссии и выразил ему благодарность за вклад в развитие особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами.

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