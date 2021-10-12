О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Индии в России Д.Б.Венкатешем Вармой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Индии в России Д.Б.Венкатеша Варму в связи с его завершением пребывания в Москве в качестве главы индийской дипломатической миссии и выразил ему благодарность за вклад в развитие особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами.