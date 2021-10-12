Приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам, участникам и гостям Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА»

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Международного фестиваля социального кино «ЛАМПА», который впервые проводится в Москве.

Отрадно, что основу миссии фестиваля составляют идеалы благотворительности, сопереживания и взаимовыручки. О его растущей международной популярности свидетельствуют ретроспективы, проведенные на площадках Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве.

Приветствуем сотрудничество организаторов фестиваля с ООН в деле поддержки волонтерского движения и празднования учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН Международного дня добровольцев, а также в популяризации Целей устойчивого развития.

В современных условиях весьма востребовано продвижение объединительной межгосударственной повестки дня. Свой вклад в эту работу вносит и ваш фестиваль. Убежден, что он пройдет в теплой, неформальной атмосфере, станет ярким событием в общественной и культурной жизни российской столицы.

Желаю всем ярких впечатлений и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ