О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Великобритании в Москве Д.Броннерт

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провёл встречу с Послом Великобритании в Москве Д.Броннерт, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросу создания США, Великобританией и Австралией нового партнёрства AUKUS.

С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями. Выражена надежда, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения.

Рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.