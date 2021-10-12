О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Сьерра-Леоне в Москве М.Йонгаво

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Сьерра-Леоне в Москве М.Йонгаво по его просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия России и Сьерра-Леоне в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. Был подтвержден настрой Москвы и Фритауна на дальнейшее углубление политического диалога, укрепление координации в ООН, продолжение совместной работы по подготовке ко второму саммиту Россия-Африка, намеченному на 2022 г.