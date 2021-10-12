Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с терактом в Кандагаре

15 октября в г.Кандагар был совершен теракт против шиитского религиозного меньшинства Афганистана. По предварительным данным, в результате подрыва смертника в мечети во время пятничной молитвы погибли более 30, свыше 50 человек получили ранения.

Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти Движения талибов. Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта.

Осуждаем этот бесчеловечный террористический акт. Рассчитываем, что его организаторы будут выявлены и понесут суровое наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем афганские власти предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране.