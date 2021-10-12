О заключениях Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью по итогам пятого мониторингового цикла в отношении России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН), которая формально является независимым экспертным органом Совета Европы, опубликовала свои заключения по итогам пятого мониторингового цикла в отношении России, в рамках которого в марте 2019 года Комиссия выпустила соответствующий доклад.

Хотели бы напомнить, что уже тогда, два года назад, Российская Федерация обратила внимание на то, что многие оценки в докладе основываются на несбалансированных подходах и политизированы. В частности, это касается неприемлемости оспаривания принадлежности Республики Крым, которая воссоединилась с Россией в результате референдума, проведенного в соответствии с нормами международного права, а также некорректных оценок конфликта на юго-востоке Украины, развязанного киевским режимом против части собственного населения.

Абсолютно нерелевантной является критика якобы существующей в России дискриминации ЛГБТ-сообщества. Во-первых, важно отметить, что мандат ЕКРН не распространяется на лиц, принадлежащих к секс-меньшинствам. Во-вторых, и это подчеркнем особо, данная группа населения в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными обязательствами нашей страны пользуется теми же правами и обязанностями, что и все остальные граждане России, и, следовательно, не нуждается в дополнительных правовых льготах и привилегиях.

Тогда же, в 2019 году, мы заявили, что, несмотря на некорректность перечисленных выше замечаний, российская сторона готова к дальнейшему сотрудничеству с ЕКРН.

К сожалению, конструктивная позиция Российской Федерации не была принята во внимание экспертами Комиссии. Доказательством тому стала публикация упомянутого заключения, в котором были в том числе продублированы те же некорректные замечания в наш адрес, что и в 2019 году.

Вызывает недоумение настойчивость, с которой ЕКРН продолжает заниматься проблематикой, выходящей за рамки ее мандата – «дискриминацией ЛГБТ», а также множить все те же необоснованные претензии в адрес России.

С учетом сказанного, в очередной раз вынуждены заявить, что Российская Федерация не признает выводы, сделанные в докладе ЕКРН в марте 2019 года и не считает себя связанной сформулированными в нем заключениями и рекомендациями. Подчеркиваем, что данный документ содержит политизированные оценки и основывается на данных, полученных из ангажированных источников. В этой связи любое официальное сотрудничество с Комиссией в контексте данного доклада не представляется возможным.