Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с высказываниями Министра обороны Швеции П.Хультквиста о кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы

Вопрос: На днях Министр обороны Швеции П.Хультквист заявил о причастности России к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы. И предложил в этой связи продолжить санкционную политику против Москвы. Как Вы могли бы это прокомментировать?

Ответ: Этот далеко не первый откровенно русофобский выпад шведского министра обороны не имеет ничего общего с действительностью.

Настоящая цель подобных необоснованных обвинений – исказить реальность и в очередной раз выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза, к которым она не имеет никакого отношения. Все это предлог для продолжения сдерживания нашей страны. Тему односторонних и нелегитимных с международно-правовой точки зрения ограничений ЕС неоднократно комментировали, в том числе на брифинге 14 октября с.г. Разговаривать с Россией с позиции угроз или силы неприемлемо и бессмысленно.

Вместе с тем ситуация с мигрантами, пытающимися получить убежище в ЕС, действительно вызывает обеспокоенность. Причем не только у нас, но и у международных журналистов и правозащитников. Обратимся к фактам.

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны «Фронтекс», за последнее время зафиксировано около 20 грубых нарушений литовскими пограничниками «фундаментальных прав человека». Речь, прежде всего, о случаях так называемых силовых «выталкиваний» целых групп просителей убежища за пределы госграницы. Аналогичную жестокость по отношению к мигрантам проявляют польские пограничники. В результате данного произвола стремящиеся в ЕС люди, среди которых женщины и дети, оказываются брошенными на произвол судьбы без средств к существованию. На этом фоне растет число сообщений СМИ о случаях гибели мигрантов. По мере приближения зимних холодов ситуация становится все более критичной.

На действия литовских и польских пограничников, руководствующихся националистическими антииммигрантскими установками своих правительств, уже обратили внимание в профильных структурах ООН и Совета Европы. Налицо грубые нарушения таких основополагающих правозащитных международных документов, как европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г., Протокол к ней 1967 г., а также Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

Также вызывает вопросы законность возведения Литвой и другими странами ЕС вдоль границы с Белоруссией физических барьеров – стен и заборов из колючей проволоки. В этой связи вспоминается известное заявление бывшего Председателя Еврокомиссии Ж.-К.Юнкера: «Мы хотим строить мосты, а не стены». Пока на практике в Евросоюзе мы наблюдаем обратную картину.

Вместо того чтобы выдвигать против нашей страны абсурдные обвинения, Евросоюзу следует вспомнить о коренных причинах проблем, связанных с миграцией. В их основе стремление Запада во главе с США ради удовлетворения собственных геополитических амбиций вмешиваться в дела суверенных государств и дестабилизировать обстановку по всему миру. К каким катастрофическим последствиям приводят такие авантюры, мы можем видеть по ситуации в Афганистане. Рассчитываем, что в ЕС найдут в себе силы трезво оценивать происходящее и проводить ответственную миграционную политику в соответствии со своими международными обязательствами.