О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главой сирийского оппозиционного «Фронта мира и свободы» А.Джарбой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября по инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главой сирийского оппозиционного «Фронта мира и свободы» Ахмадом Джарбой.

В ходе обмена мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее особое внимание было уделено тематике политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Сирии.