О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Первым заместителем Министра иностранных дел Аргентины П.Теттаманти

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Первого заместителя Министра иностранных дел Аргентины Пабло Теттаманти.

Аргентинский дипломат выступил перед молодыми сотрудниками МИД России, слушателями и научно-педагогическим составом Академии с лекцией на тему «Приоритеты внешней политики Аргентины» и ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

Затем состоялась беседа Ректора с П.Теттаманти, в центре которой был широкий круг международных проблем, анализ двусторонних отношений и возможные пути их развития, а также обзор текущей ситуации в Латинской Америке. Отдельное внимание было уделено работе российско-аргентинского Делового совета, членом которого является Ректор.

А.В.Яковенко подробно информировал гостя об основных направлениях работы Академии. Был сделан упор на системе повышения квалификации отечественных и иностранных дипломатов. Акцентировалось, что в ближайшие дни, как и последние пять лет, большая группа латиноамериканских дипломатов, включая аргентинцев, пройдет двухнедельную стажировку в Дипломатической академии.