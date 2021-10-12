О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

В ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее был обсужден широкий круг вопросов продвижения всеобъемлющего ливийского урегулирования в рамках «дорожной карты», согласованной Форумом ливийского политического диалога под эгидой ООН. Особый акцент был сделан на обсуждении подготовки страны к проведению намеченных на 24 декабря общенациональных выборов в свете недавнего утверждения ливийским парламентом соответствующей конституционной базы голосования. Кроме того, были затронуты задачи поддержки политпроцесса в преддверии запланированных на 21 октября в Триполи и 12 ноября в Париже международных конференций по Ливии.

Я.Кубиш информировал о своих недавних контактах с ведущими ливийскими и региональными силами, а также об итогах прошедшего в Женеве выездного заседания межливийского Совместного военного комитета в формате «5 плюс 5».

С российской стороны отмечена важность укрепления координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из многолетнего военно-политического конфликта в соответствии с решениями Международной берлинской конференции и резолюциями 2510 и 2570 СБ ООН.