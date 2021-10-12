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15.10.2114:51

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Директором Отделения ООН в Женеве Т.Д.Валовой

2077-15-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Директором Отделения ООН в Женеве Т.Д.Валовой.

Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации с штаб-квартирой ООН в Женеве, хода реконструкции исторического служебного комплекса «Дворца Наций», а также влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на работу всемирной Организации.

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