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15.10.2114:51
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Директором Отделения ООН в Женеве Т.Д.Валовой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Директором Отделения ООН в Женеве Т.Д.Валовой.
Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации с штаб-квартирой ООН в Женеве, хода реконструкции исторического служебного комплекса «Дворца Наций», а также влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на работу всемирной Организации.