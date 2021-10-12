О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Директором Отделения ООН в Женеве Т.Д.Валовой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Директором Отделения ООН в Женеве Т.Д.Валовой.

Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации с штаб-квартирой ООН в Женеве, хода реконструкции исторического служебного комплекса «Дворца Наций», а также влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на работу всемирной Организации.