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15.10.2114:25

К российско-американскому диалогу по ближневосточному урегулированию (БВУ)

2076-15-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 октября спецпредставитель Министра иностранных дел Российской Федерации по БВУ В.К.Сафронков провел телефонный разговор с заместителем заместителя Госсекретаря США Х.Амром.

Обсуждались возможные направления дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС.

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