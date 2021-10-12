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15.10.2114:25
К российско-американскому диалогу по ближневосточному урегулированию (БВУ)
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 октября спецпредставитель Министра иностранных дел Российской Федерации по БВУ В.К.Сафронков провел телефонный разговор с заместителем заместителя Госсекретаря США Х.Амром.
Обсуждались возможные направления дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС.