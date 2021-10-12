О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Японии в России Т.Кодзуки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября в МИД России заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Японии в Москве Т.Кодзуки по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие на международной арене.