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15.10.2113:06
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Японии в России Т.Кодзуки
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 октября в МИД России заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Японии в Москве Т.Кодзуки по его просьбе.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие на международной арене.