Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на VII Всемирном конгрессе соотечественников, Москва, 15 октября 2021 года

По поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина разрешите огласить его приветственное послание участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом:

«Дорогие друзья,

Сердечно приветствую вас на очередном Всемирном конгрессе соотечественников в Москве. Нынешний форум, собравший делегатов из более чем 100 стран мира проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Эти правовые нормы обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами отечества.

Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сфере образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении, в т.ч. в рамках соответствующей Правительственной комиссии.

Тема Конгресса – Россия и соотечественники в меняющемся мире. Она предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира.

Хотел бы искренне поблагодарить вас за активные усилия по продвижению русского мира, языка и культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. Будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку.

Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Владимир Путин»

Хотел бы сейчас сказать несколько слов от себя в качестве Председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Искренне рад, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, наша встреча проходит очно, в формате живого общения. Это – яркое свидетельство того внимания, которое мы уделяем диалогу с многонациональным и многоконфессиональным русским зарубежьем. С теми, кто волею судеб оказался за пределами России, но сохранил и поддерживает с ней духовную, культурную, языковую связь. Не на словах, а на деле вносит вклад в ее укрепление и развитие.

За время, прошедшее с предыдущего Конгресса, совместными усилиями удалось многое сделать для упрочения основ Русского мира. Для защиты законных прав и интересов соотечественников, поддержки русского языка, популяризации достижений отечественной культуры и образования, продвижения объективного образа России за рубежом.

Важным направлением общей работы было и остается сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне, противодействие попыткам фальсификации истории. Неоценимый практический вклад в это дело у нас, в России, вносят отряды добровольцев-поисковиков, устанавливающие свидетельства героизма советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Большой потенциал видим в расширении контактов и географии поискового движения.

Россия – многоконфессиональная страна. Наш опыт сосуществования народов, культур и религий поистине уникален. Вместе с соотечественниками продолжаем укреплять контакты с приходами Русской Православной церкви и представителями других традиционных конфессий за пределами российской территории.

Новое качество и содержание взаимодействию с соотечественниками призваны придать соответствующие поправки в Конституцию, о которых говорится в только что оглашенном послании Президента Российской Федерации В.В.Путина. Отныне на конституционном уровне закреплено, что Россия оказывает поддержку соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Убежден: это будет способствовать дальнейшему упрочению связей между коренной Россией и нашими диаспорами и общинами во всех уголках Земли.

Уважаемые друзья,

Главная тема нынешнего конгресса настраивает на обсуждение международной обстановки во всей ее полноте, включая как позитивные, так и отрицательные тенденции. Мы видим, как страны Запада во главе с США пытаются подорвать основы сформированной по итогам Второй мировой войны ооноцентричной архитектуры мироустройства. Подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственным узкокорыстным «порядком, основанным на правилах». Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене. На нас стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов – от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела.

Среди нечистоплотных методов – попытки дискриминировать наших соотечественников, в т.ч. по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве т.н. либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии.

Не прекращаются попытки переписать страницы общей истории. На активистов диаспоральных структур оказывается жесткое давление, в т.ч. с использованием административных рычагов, цензуры, избирательного правоприменения. Дело доходит до откровенно русофобских акций.

Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны. Несмотря на все сложности, представители наших общин с достоинством отстаивают свое право на поддержание связей с Родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах. Хотел бы выразить особую благодарность за помощь и активное участие в проведении выборов в Государственную Думу восьмого созыва всем, кто участвовал в этом процессе.

Дорогие друзья,

В сентябре этого года Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом приняла Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики в этой области на 2021-2023 гг. Рассчитываем на его успешное выполнение. У Комиссии есть конкретные предложения по совершенствованию нашего взаимодействия, которые будут обсуждаться в ходе Конгресса, в рамках заседаний рабочих групп.

Актуальной остается задача дальнейшей консолидации российской диаспоры. Только объединившись соотечественники могут эффективно отстаивать свои законные интересы и права в тех странах, где они проживают. Центральную роль в этой работе отводим координационным советам организаций российских соотечественников.

Сейчас на повестке дня – дальнейшее повышение эффективности деятельности Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС), активизация его тематических рабочих групп и созданных при них экспертных советов.

В качестве основы для дальнейшей консолидации российских общин выступает русский язык. Это не только краеугольный камень нашей общей истории и культуры, но и объединяющее начало для всего Русского мира, включая его молодежное крыло. Сейчас особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка.

Решению данной задачи будет способствовать реализация принятых в ходе прошлогоднего заседания Совета глав государств СНГ решений о проведении в 2022 г. Года народного творчества и культурного наследия. В 2023 г. в Содружестве проводится Год русского языка как языка межнационального общения. Для организаций соотечественников открывается самое широкое поле деятельности.

Актуальность темы второго пленарного заседания нынешнего Конгресса «Историческая правда и сохранение идентичности» также трудно переоценить. Хотел бы поблагодарить всех вас за активное противодействие историческому ревизионизму. В этом году соотечественники организовали целый ряд мероприятий, среди которых Международный форум в Минске «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!». При вашем непосредственном участии расширяются география и форматы проведения таких акций как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Диктант Победы». Такие усилия, конечно же, обеспечивают связь времен и поколений, весьма важны для воспитания молодежи.

Взаимообогащение современной отечественной культуры и достижений Русского мира призвано способствовать созданию благоприятного общественного климата для русскоязычных общин за рубежом, распространения правдивой информации о России.

Отличительной чертой наших диаспор остается многонациональный и многоконфессиональный характер. Необходимо продолжать развивать их единство в многообразии, углублять диалог между отдельными национальными группами.

Востребовано и укрепление взаимодействия с международными организациями российских соотечественников. Среди них – Всемирный конгресс татар, объединяющий представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран.

Безусловным приоритетом остается правовая защита соотечественников. Активизируем деятельность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, используем возможности многосторонних структур, различных международно-правовых инструментов.

Констатирую интенсификацию работы с молодыми соотечественниками. Будем содействовать функционированию объединений соотечественников-предпринимателей, женских профильных организаций.

Средства массовой информации российских соотечественников вносят значительный вклад в укрепление идентичности Русского мира, расширение русскоязычного медиапространства. Продолжим оказывать поддержку всем усилиям по защите прав работающих на русском языке журналистов, подвергающихся гонениям и дискриминации. Будем и далее добиваться должной реакции на площадках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Дорогие друзья,

За прошедшие двадцать лет мы вместе решили важную задачу – сделали многонациональный, многоконфессиональный, многогранный Русский мир реальностью. Высоко ценим ваш настрой быть полезными исторической Родине, укреплять ее международный авторитет, содействовать ее процветанию. Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом всегда готова к сотрудничеству и рассмотрению ваших инициатив и начинаний.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за плодотворную работу, пожелать здоровья, благополучия и успешной работы на нашем Конгрессе.

Спасибо большое!