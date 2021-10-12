О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Бразилии в Москве Р. де Лимой Баэной Соаресом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял нового Посла Федеративной Республики Бразилии в Москве Родриго де Лиму Баэну Соареса по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены перспективы российско-бразильского взаимодействия на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в ООН с учетом предстоящего в 2022-2023 гг. членства Бразилии в Совете Безопасности Организации. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление конструктивного диалога и координации подходов двух стран по широкому кругу вопросов международной повестки дня.