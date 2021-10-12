О вооруженном столкновении в центре Бейрута

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября в центральной части Бейрута произошло серьезное вооруженное столкновение. По имеющейся информации, около 11 утра собравшиеся у Дворца правосудия участники санкционированной протестной акции, организованной шиитскими движениями «Амаль» и «Хизбалла», подверглись обстрелу из близлежащего высотного здания. Охранявшими демонстрантов бойцами движения «Амаль» был открыт ответный огонь. Подоспевшие армейские части приняли необходимые меры для локализации инцидента, район которого был оцеплен.

В результате стрельбы, по данным МВД Ливана, погибло 6 человек. Имеется несколько десятков раненых. Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет.

Президент Ливана М.Аун и Премьер-министр Н.Микати возглавили экстренный оперативный штаб по урегулированию последствий этого чрезвычайного происшествия. Призвали население к спокойствию.

«Амаль» и «Хизбалла» в совместном заявлении возложили ответственность за инцидент на провокаторов, пытающихся ценой крови невинных жертв «обеспечить достижение сомнительных политических целей».

В Москве крайне обеспокоены ростом политической напряженности в Ливане. Рассчитываем, что с немалым трудом сформированное правительство Н.Микати справится с этим опасным вызовом и не допустит дальнейшей деградации ситуации в стране. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Призываем всех ливанских политиков к проявлению сдержанности и благоразумия, возвращению к совместной конструктивной работе в интересах решения текущих вопросов национальной повестки дня на основе взаимного уважения и согласия, без внешнего вмешательства.