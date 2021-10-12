Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова израильской газете «Едиот ахронот» к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, 15 октября 2021 года

18 октября Россия и Израиль отмечают 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений – начало новой эпохи совместной истории.

Обращаясь к страницам прошлого, напомню, что СССР был первой страной, признавшей Государство Израиль де-юре еще в мае 1948 года. Разумеется, в летописи наших взаимоотношений были и взлеты, и падения. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что российско-израильское взаимовыгодное сотрудничество выдержало проверку временем и продолжает активно развиваться по всем направлениям.

Его фундамент составляет интенсивный политический диалог, прежде всего на высшем уровне. Продвигаются межпарламентские контакты, в том числе по линии групп дружбы, созданных в законодательных органах наших стран. На регулярной основе осуществляются межведомственные связи.

За прошедшие десятилетия накоплен солидный опыт разностороннего взаимодействия в таких сферах, как экономика, наука и технологии, здравоохранение и образование. Более двадцати действующих межправительственных соглашений свидетельствуют о насыщенности двусторонней повестки дня.

Значительный потенциал имеет двусторонняя практическая кооперация. Успешно реализуется ряд совместных проектов. Многие инициативы получили поддержку Президента Российской Федерации и Премьер-министра Государства Израиль. Продолжает расти интерес израильских деловых кругов к выходу на российский рынок. Несмотря на последствия коронавирусной пандемии, товарооборот между Россией и Израилем по итогам 2020 года снизился лишь на 3,9%, а в январе-июле текущего года увеличился на 51,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ключевую координирующую миссию в общих усилиях выполняет созданная в 1994 году Смешанная Российско-Израильская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Заинтересованы в скорейшем восстановлении ее работы в полном объеме.

Особая роль в деле укрепления объединяющих начал в наших отношениях, обеспечения их стабильности и преемственности принадлежит гуманитарным контактам. Дорожим высоким уровнем взаимопонимания между народами России и Израиля, связанными общей исторической памятью, взаимопроникновением культур. Отрадно, что со временем эта не знающая географических границ нить становится только крепче.

В Израиле проживают миллионы русскоязычных соотечественников, в том числе выходцев из бывших республик СССР и из Российской Федерации. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники концлагерей. Судьба этих людей нам далеко не безразлична.

Категорическое неприятие попыток исторического ревизионизма, противодействие искажению генезиса, хода и общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны всегда объединяли Россию и Израиль. Мы будем и впредь координировать наши усилия, в том числе на площадке ООН, по противодействию этому позорному явлению.

В то время как в ряде государств Центральной и Восточной Европы в ранг национальных героев возводятся нацистские приспешники и возрождаются неонацистские тенденции, в Израиле свято чтут память о решающем вкладе героических солдат Красной армии в Победу над нацизмом, спасение евреев, других народов от уничтожения, освобождение мира от ужасов Холокоста. Видим, как израильские коллеги – на государственном и общественном уровнях – поощряют деятельность ветеранского и соотечественного движений, проводят активную работу по воспитанию молодого поколения.

Трудно переоценить значимость утвержденного парламентом Израиля в 2017 году закона «Празднование Дня Победы над нацистской Германией» 9 мая. Показательно, что по случаю отмечавшейся в этом году 76-й годовщины Великой Победы в более чем 45 израильских городах прошли праздничные мероприятия, памятные шествия совместно с акцией «Бессмертный полк». В них инициативно приняли участие тысячи израильтян всех возрастов и официальные лица. Такой масштаб говорит сам за себя.

Продолжают поступательно развиваться связи в области образования и науки – как в формате студенческих и преподавательских обменов, так и путем проведения совместных научных исследований. Ежегодно студентам из Израиля представляется возможность получить высшее образование в российских вузах. Там им искренне рады.

Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки. Россия традиционно входит в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов.

Энергично продвигается российско-израильский диалог по линии внешнеполитических ведомств. Очевидно, что без конструктивного взаимодействия дипломатов невозможно решить целый ряд международных и региональных проблем, имеющих первостепенное значение как для обеспечения благополучного будущего народов России и Израиля, так и для укрепления международной и региональной безопасности и стабильности. В этом плане хорошо зарекомендовали себя также разветвленные контакты между Советами Безопасности и министерствами обороны наших стран, позволяющие на регулярной основе сверять подходы и учитывать законные интересы друг друга.

Россия проводит независимый многовекторный внешнеполитический курс, предполагающий прагматизм, поиск компромиссов и выстраивание балансов интересов. Его магистральной линией остается создание максимально благоприятных внешних условий для нашего внутреннего социально-экономического развития. У нас нет пристрастий и идеологических табу в отношениях с зарубежными партнерами, поэтому мы играем активную роль на международной арене, в том числе посредничая в урегулировании конфликтных ситуаций.

Заинтересованы в продолжении консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Всегда обращаем внимание на то, что комплексные решения проблем ближневосточного региона обязательно должны учитывать интересы безопасности Израиля. Это принципиальный момент.

Вместе с тем убеждены в безальтернативности двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Всячески поддерживаем прямые переговоры между израильтянами и палестинцами. Только через них возможно комплексное решение всех вопросов окончательного статуса. Готовы к работе с израильскими коллегами и в многосторонних форматах, прежде всего в контексте возобновления деятельности «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию в тесном сотрудничестве с представителями Лиги арабских государств.

Убежден: в общих интересах – не останавливаться на достигнутом. Впереди – новые рубежи и дополнительные возможности не только для продолжения, но и приумножения положительного опыта многопланового сотрудничества на благо наших государств и народов, в интересах мира и стабильности.