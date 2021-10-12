О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики Чили К.Вальдивией Торрес

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел в формате видеоконференции политические консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Чили К.Вальдивией Торрес.

Состоялось подробное обсуждение текущего состояния российско-чилийских отношений и дальнейших перспектив развития политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, возможностей расширения договорно-правовой базы двусторонних связей.

Особое внимание было уделено тематике углубления взаимодействия в многосторонних структурах, в частности, в ООН и АТЭС. Подтверждено обоюдное понимание важности защиты основополагающих принципов международного права, в том числе суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о предпринимаемых мировым сообществом усилиях в противодействии пандемии COVID-19.