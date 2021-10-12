О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Х.Амир Абдоллахианом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амир Абдоллахианом.

Стороны «сверили часы» по ключевым вопросам двусторонней повестки, которые обсуждались в ходе переговоров двух министров в Москве 6 октября 2021 г.

Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене.