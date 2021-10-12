Новости

14.10.2117:12

О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со спецпредставителем Министерства иностранных дел Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком

2066-14-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 октября в Москве состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

Предметно обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута необходимость наращивать усилия всех вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем субрегиона, разработке и реализации совместных шагов на треке корейского урегулирования. Условлено поддерживать плотную координацию между Россией и Республикой Корея на данном направлении.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность