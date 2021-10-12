О встречах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым и Министром иностранных дел Республики Армения А.С.Мирзояном в трехстороннем и двусторонних форматах

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября в Минске по инициативе российской стороны состоялась встреча министров иностранных дел России С.В.Лаврова, Азербайджана Д.А.Байрамова и Армении А.С.Мирзояна.

С учетом приближающейся годовщины принятия Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта проведен обзор выполнения трехсторонних договоренностей. Констатировано, что большинство положений указанного Заявления успешно выполняется. Условлено активизировать работу по остающимся вопросам.

Российская сторона приветствовала выраженный руководством Азербайджана и Армении обоюдный настрой на нормализацию отношений двух стран. Подтвердила готовность всемерно содействовать этому процессу как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей МГ ОБСЕ.

На отдельной встрече С.В.Лаврова с А.С.Мирзояном обсуждены актуальные вопросы российско-армянских отношений, в том числе в развитие состоявшейся в Москве 12 октября встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна, а также внешнеполитической координации.

Состоялась также двусторонняя беседа С.В.Лаврова с Д.А.Байрамовым, в ходе которой проведен предметный обмен мнениями по различным аспектам двусторонних связей, региональной и международной повестке дня.