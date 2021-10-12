Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой «на полях» Третьего Евразийского женского форума, Санкт-Петербург, 14 октября 2021 года

О третьем Евразийском женском форуме

Рада приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Сегодня наш выездной брифинг проходит «на полях» третьего Евразийского женского форума.

Напомню, Форум проводится по инициативе Председателя Совета Федераций В.И.Матвиенко под эгидой Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В нем принимают участие женщины-лидеры из государств-участников СНГ и других стран мира (свыше 100 государств), парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных и благотворительных структур деятели международного женского движения, медиа сферы: журналисты, пресс-секретари, пиарщики.

Вчера плодотворно пообщались на тему эффективного партнерства в информационной сфере, о роли и влиянии женщин в формировании цифровой медиакультуры и гендерном балансе в журналистике.

Ключевые дискуссии Форума посвящены роли женщин в обеспечении глобальной безопасности, перехода к новым моделям экономического роста, социального прогресса, преодоления негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции, достижения баланса в условиях всеобщей цифровизации, решения глобальных проблем экологии и климата.

Евразийский женский форум по праву можно считать эффективным механизмом взаимодействия и диалога женщин, влияющих на принятие социальных, политических и экономических решений.

О межрегиональных связях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург является важной площадкой для проведения значимых международных форумов и конференций. При строгом соблюдении требований эпидемиологической безопасности. Здесь за последнее время прошли и Петербургский международный экономический форум и другие крупные международные мероприятия. Санкт-Петербург является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Поддерживаем усилия руководства города по привлечению иностранных инвестиций и развитию туризма.

Последовательная работа правительства Санкт-Петербурга по поддержке и развитию гуманитарных проектов и программ по продвижению русского языка в зарубежных городах-партнерах вносит значительный вклад в отстаивание национальных интересов и сохранение исторической памяти нашей страны.

В ходе своего визита 6 сентября с.г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров отметил высокий уровень взаимодействия МИД России с администрацией города и, в частности, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, который в этом году отметил свое 30-летие.

Важным фактором, способствующим росту деловых контактов и туристического потока, стало введение с 1 октября 2019 г. электронных виз для иностранных гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К сожалению, эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и не столь позитивные, она осложнила реализацию этого решения. Несмотря на это, будем и далее способствовать упрощению порядка въезда туристов и бизнесменов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Отдельного внимания и признательности заслуживает гуманитарная составляющая внешних связей Санкт-Петербурга в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Невозможно переоценить вклад медицинских работников города и соответствующую гуманитарную помощь зарубежным партнерам – Кишиневу, Палестине, Сирии, Сербии, Италии, Узбекистану и многим другим государствам.

Реализуются соглашения о сотрудничестве с 96 зарубежными городами и 30 регионами, а также «диагональные» соглашения с правительствами Белоруссии, Киргизии, Туркменистана. 10 сентября с.г. было заключено Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и мэрией Белграда о торгово-экономическом, социальном, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Ленинградская область прочно утвердилась в числе регионов наиболее динамично развивающих свои межрегиональные контакты. Внешнеторговый оборот Ленинградской области за 1 квартал 2021 г. составил 2 667,7 млрд долларов США. Рост товарооборота на 8,3%, при этом экспорт увеличился на 4,3%, импорт – на 15,6%. Отмечаем активное развитие гуманитарных связей Ленинградской области, особенно работу с регионами иностранных государств в области экологических и социальных инициатив.

Важным элементом взаимодействия Ленинградской области и европейских стран является сотрудничество на муниципальном уровне. В настоящее время действует свыше 100 таких соглашений. Продолжим и далее оказывать поддержку в развитии контактов со странами СНГ.

О 25-летии Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

18 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

В мае 2019 г. по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина и при его поддержке на базе Дома открыт Музей русского зарубежья. Вместе они составляют современный музейно-архивный комплекс, сочетающий в себе функции библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра.

Сегодня Дом русского зарубежья имени А.Солженицына – это важнейший духовный, интеллектуальный центр по сохранению и продвижению российского наследия за рубежом, полезная площадка для плодотворного диалога с соотечественниками во всем мире и для сохранения памяти тех, кто, находясь на чужбине, не забывал о своей Родине и поддерживал её традиции.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау С.К.Барбозой

18 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау С.К.Барбозой, которая посетит Москву с рабочим визитом 17-19 октября. Планируется обсудить пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, подписать Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях.

Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, включая проблематику урегулирования кризисных ситуаций и борьбы с терроризмом в Африке. Предполагается предметно рассмотреть перспективы взаимодействия в ООН, других международных площадках и многосторонних форматах, а также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в 2022 г.

О предстоящем участии С.В.Лаврова в заседании клуба «Валдай»

19 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в XVIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоится в Сочи.

Тематика нынешнего форума – «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». В мировом развитии сейчас немало противоречивых тенденций. Есть о чем поговорить с российскими и иностранными экспертами на площадке, за многие годы ставшей авторитетной. Уже практически 20 лет Международный дискуссионный клуб «Валдай» существует и активно развивается.

Министр поделится российским видением ключевых аспектов развития международной обстановки, а также по традиции ответит на вопросы участников конференции.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом

21 октября в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить перспективы дальнейшего углубления политического диалога, совместные усилия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и преодолению ее экономических последствий, а также наращивания культурно-гуманитарных связей.

Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на кипрском урегулировании, ситуации в Восточном Средиземноморье и регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Намечено подписание ряда двусторонних документов.

О текущей ситуации в Афганистане

Обеспокоены не снижающейся активностью террористической группировки ИГИЛ в этой стране. 8 октября с.г. игиловцы совершили крупный теракт в шиитской мечети г.Кундуз на севере страны, в результате чего погибло около 150 человек, порядка 200 человек получили ранения. Боевики группировки также взяли на себя ответственность за теракт в религиозной школе в провинции Хост, унесший жизни 7 человек. Рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку без внешней поддержки получат практическое воплощение.

Обратили внимание на двухдневный визит в Катар делегации Движения талибов во главе с и.о. мининдел Афганистана А.Х.Моттаки́. Были проведены переговоры, в т.ч. и с представителями Госдепартамента США. На следующей неделе ожидаем приезда в Москву представительной делегации Движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Об итогах чрезвычайного саммита «Группы двадцати» по Афганистану с участием И.В.Моргулова

12 октября с.г. состоялся чрезвычайный саммит «Группы двадцати» по Афганистану (в онлайн-формате) под итальянским председательством. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов. Участие также принял Специальный представитель Президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России 3.Н.Кабулов.

Участники саммита подчеркнули необходимость гуманитарного содействия населению Афганистана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе в целом. Подтвердили актуальность противодействия угрозам распространения терроризма и наркотрафика, исходящим с афганской территории.

Российской стороной сделан акцент на важности формирования инклюзивного правительства с учетом интересов всех этнополитических сил страны как ключевого шага на пути к завершению мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Отмечено, что от государств, чье 20-летнее присутствие завершилось нынешним плачевным положением дел, ожидается ответственное отношение к помощи в постконфликтном восстановлении афганской экономики. Озвучен призыв объединить усилия для предотвращения кризиса в Афганистане и таких его нежелательных последствий, как рост терроризма и наркопроизводства в регионе и во всем мире, новый всплеск потоков афганских беженцев, а также риски проникновения под их видом в соседние страны, в первую очередь Центральную Азию, террористических элементов.

О ситуации на Украине

Все большую обеспокоенность вызывает ситуация на Украине. Дистанция между словами, декларациями, заявлениями и делами нынешнего киевского руководства продолжает увеличиваться.

На словах киевский режим обещает урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, говорит о приверженности Минским соглашениям, причём чередует эти заявления с комментариями относительного того, что Минские соглашения безнадежно устарели. На деле делается все, чтобы загнать ситуацию в тупик. За последние две недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2.800 обстрелов на линии соприкосновения, а с июля 2020 г., когда Украина подписала дополнительные «Меры по усилению режима прекращения огня», число его нарушений перевалило за 60 тысяч. Вдумайтесь в эти цифры. Вслед за главкомом ВСУ В.Залужным командующий Операцией объединенных сил А.Павлюк официально разрешил украинским военным открывать огонь без согласования с руководством, что нарушает упомянутые дополнительные меры и увеличивает число гражданских жертв в Донецке и Луганске. На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект о политике «переходного периода», утверждение которого поставит крест на особом статусе Донбасса. Он вступает в прямое противоречие с Минскими соглашениями и создает правовую основу для отказа от них официального Киева.

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее подгрупп, состоявшиеся 12-13 октября с.г., вновь завершились ничем. Украинские представители в очередной раз сделали для этого все возможное.

Учитывая непростую ситуацию в урегулировании конфликта на востоке Украины, лидеры стран «нормандского формата» в ходе телефонного разговора 11 октября с.г. договорились поручить своим политическим советникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать соответствующую работу. Со своей стороны продолжим посреднические усилия в Контактной группе и «нормандском формате», в том числе по линии МИД России, направленные на побуждение Киева, Донецка и Луганска к выполнению своих обязательств по минскому «Комплексу мер».

К сожалению, западные кураторы Киева, вместо того чтобы стимулировать своих подопечных к реализации Минского пакета договоренностей, наоборот, потакают украинским руководителям в их стремлениях переложить ответственность за урегулирование внутриукраинского конфликта на Москву.

Показательным в этом плане стал саммит Украина-ЕС 12 октября с.г. Такое впечатление, что наши западные партнёры находились в какой-то параллельной реальности. Руководители Евросоюза и Украины призвали Россию «выполнить Минские договоренности в полном объеме». Видимо они считают, что Москва может вместо Киева предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, объявить амнистию жителям Донецка и Луганска, и провести на Украине конституционную реформу с акцентом на децентрализации ее территориального устройства. Неужели именно это ЕС имел в виду, но тогда это какое-то новое слово в международном праве. Напомню, что все вышеперечисленные меры, которые необходимо принять, зафиксированы в минском «Комплексе мер» и являются ключевыми условиями всеобъемлющего политического урегулирования конфликта. Их может реализовать исключительно Украина, если мы говорим о конституционной реформе, об амнистии и т.д. Для чего же они делают подобные заявления?

Озабоченность вызывает рассмотрение в Брюсселе планов по развертыванию на Украине военно-тренировочной миссии ЕС. Реализация этой инициативы, которая противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации страны и эскалации напряженности в Донбассе, поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер. Призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага. Если этот шаг обдуманный, то тогда хочется поинтересоваться, на какие цели ориентирован.

Другим примером расхождения слов и дел украинского руководства является его отношение к исторической памяти, к собственной истории и её фактам. На мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии в урочище Бабий Яр, Президент Украины В.А.Зеленский заявил, что «достойное чествование памяти всех погибших – наш долг перед предыдущими поколениями». Несмотря на эти заявления, на Украине – в нарушение национального законодательства и международного права – продолжается уничтожение мемориалов и захоронений советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.

30 сентября с.г. в Коломые Ивано-Франковской области с братской могилы красноармейцев был снесен памятник и разбиты надгробные плиты с именами захороненных. Это всё происходит в один и тот же временной этап при одном и том же президенте Украины. Эти заявления делаются одними и теми же людьми, а действия совершаются при попустительстве тех официальных властей, которые делают подобные заявления о необходимости сохранения памяти о всех павших и погибших. 8 октября с.г. Львовский горсовет принял решение о демонтаже центрального элемента мемориала-захоронения «Марсово поле» – масштабной копии Ордена Отечественной войны.

Вот это реалии. Вы верите, что Президент В.А.Зеленский об этом не знает? Я уже не знаю. Возможно, он не знает. Тогда хочется спросить, как он может не знать, почему он об этом не знает? Ему об этом не докладывают? Он дал соответствующие поручения, чтобы ему об этом не докладывали? Как об этом можно не знать? Ведь в конце концов не он и не его окружение устанавливали эти мемориалы и строили эти памятники. Это то, что делалось предыдущими поколениями.

В.А.Зеленский говорит об «ужасе, боли и страданиях, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость». Что мы видим на практике? Это всё к вопросу о том, насколько дела соответствуют словам. Украина из года в год голосует против резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и ксенофобией. Делает это она вместе с США. Две страны. Иногда они прибегают к поддержке ещё кого-нибудь государства. В гордом одиночестве из года в год они голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая предлагает конкретные практические шаги и их международно-правовое оформление по недопущению героизации нацизма, ксенофобии и всех соответствующих практик. Этому есть объяснение. На Украине действительно героизируют нацистов и их пособников, ровно поэтому они голосуют против этой резолюции из года в года на протяжении уже многих лет. Это не потому, что они не вчитались в эту резолюцию или у них только формируется отношение к ней. Такое возможно было, если речь шла о нескольких годах, но это ведь уже десятилетия. В честь пособников фашистов и коллаборационистов называют улицы, устанавливают им памятники. Во Львовской и Ивано-Франковской областях 2022 год провозглашен годом Украинской повстанческой армии. Можете себе это представить? Сегодня, 14 октября, на Украине празднуют годовщину основания этой карательной фашистской организации.

В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на лицемерную политику украинских властей и призываем оказать на них влияние, с тем чтобы побудить Киев выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе и сохранению той самой исторической памяти, которая опирается на факты, на реалии, а не на мифы и фейки.

О высказываниях Премьер-министра Японии Ф.Кисиды

Обратили внимание на прозвучавшее в японском парламенте высказывание нового Премьер-министра Японии Ф.Кисиды о том, что Токио не пойдет на заключение мирного договора с Россией без урегулирования территориального вопроса.

Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения.

Неизменно исходим из того, что первоочередным шагом на данном направлении должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая законность принадлежности островов южной Курильской гряды России. При этом поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений через наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выстраивание мер доверия в военно-политической сфере, сближение позиций в международных делах.

О визите старшего заместителя Госсекретаря США В.Нуланд

Оцениваем состоявшиеся 12 октября с.г. в МИД России переговоры с В.Нуланд как в целом полезные и своевременные.

Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, «раздражителям» в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности диппредставительств России, постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать.

Напомним, что приезд В.Нуланд, фигурировавшей в российском «стоплисте» (нужно подчеркнуть, что это ответный «стоплист») стал возможен после того, как американская сторона выдала визу российскому дипломату, которому неоднократно отказывали во въезде в США по служебной необходимости. Он получал отказ в американской визе, хотя собирался ехать в ООН, которая находится на территории США. Это важный момент. У США есть обязательства, как принимающий эту международную структуру страны, обеспечивать её нормальную работу, в т.ч. выдачу виз тем зарубежным дипломатам, общественным деятелям, экспертам, которые прибывают в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для работы, для участия в конференциях, симпозиумах. Это прямая обязанность США. Она не должна зависеть от двусторонних отношений или от каких-либо иных факторов в политике США. Она прописана в соответствующих документах. И от этой обязанности они не могут просто так отказываться. В контексте не выдачи визы российскому дипломату эти свои обязанности США много раз грубо нарушали. Соответственно, российский дипломат получил возможность въезжать в США, такая виза была ему выдана. Подобный размен позволил решить эту конкретную ситуацию, но в более широком плане, как было четко обозначено российской стороной в ходе переговоров, необходимо снять все ограничения, вводившиеся на взаимной основе, чтобы посольства и консульства могли работать нормально.

По итогам консультаций с заместителем Министра иностранных дел С.А.Рябковым, в которых принял участие заместитель Министра обороны генерал-полковник А.В.Фомин, а также по итогам бесед с другими российскими официальными лицами, можно констатировать, что, несмотря на сохраняющийся кризисный потенциал в двусторонних отношениях, в Москве и Вашингтоне разделяют стремление поддерживать диалог с целью придать им большую устойчивость и предсказуемость. В данном контексте дальнейшая эскалация на российском направлении, к чему призывают русофобски настроенные силы в США (речь идёт о недавнем призыве антироссийских конгрессменов о высылке 300 или 400 российских дипломатов и многое, что мы сейчас слышим из Вашингтона) способна лишь обострить и без того избыточную конфронтацию между нашими странами.

В.Нуланд было заявлено о нашей готовности к налаживанию контактов на всех уровнях в соответствии с договоренностями президентов России и США, достигнутыми в ходе саммита в Женеве. В качестве позитивного примера упоминались успешно развивающийся диалог по стратегической стабильности и взаимодействие в области информационной безопасности.

С нашей стороны подчеркивалась безальтернативность сбалансированного, отвечающего новым геополитическим реалиям подхода американской стороны к выстраиванию отношений с Россией на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга.

В разговоре с В.Нуланд акцентировано, что формирующиеся, если не сказать сколачиваемое США, Великобританией и Австралией партнерство «AUKUS» не только грозит подорвать сложившуюся архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и потенциально несет в себе риски для международного режима нераспространения.

По инициативе российской стороны затрагивалась также тема опасной активизации деятельности НАТО в непосредственной близости от российских границ, в первую очередь, в Восточной Европе и акватории Черного моря. Особую тревогу внушает недавнее решение Вашингтона и Варшавы о постоянном размещении на польской территории на ротационной основе американского воинского контингента и развертывание там элементов системы глобальной американской ПРО.

При обсуждении международной проблематики значительное внимание было уделено проблеме и ситуации в Афганистане после закончившегося, коллапсом эвакуации американского военного контингента. Россия исходит из того, что, несмотря на кардинальные изменения внутриполитической обстановки в ИРА, механизмы расширенной «тройки», а также Московского формата, в который входят ключевые страны региона и США, не утратили актуальности и могут оказать эффективное содействие процессу межафганского примирения и формированию инклюзивного правительства, отражающего интересы всех этнополитических сил страны.

Вновь недвусмысленно заявлено, что размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии для России категорически неприемлемо. Наша твердая позиция на этот счет, изложенная Президентом России во время женевского саммита, остается неизменной.

Условлено продолжать контакты по всему спектру актуальных проблем российско-американской повестки дня.

О праздновании 160-летнего юбилея со дня рождения Ф.Нансена

В эти дни проходят памятные мероприятия по случаю 160-летия Ф.Нансена, которое отмечалось 10 октября с.г.

Во всем мире чтят Ф.Нансена – видного норвежского полярного исследователя, ученого, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии мира, стоявшего у истоков создания Лиги Наций. Его вклад колоссален в решение проблем беженцев, в том числе при помощи так называемого нансеновского паспорта – удостоверения личности людей без гражданства, репатриации военнопленных, борьбы с голодом. Как известно, ежегодно Верховным комиссаром ООН по делам беженцев присуждается премия его имени.

Фигура Ф.Нансена хорошо известна во всём мире и в России, которую он искренне любил, будучи убежденным сторонником выстраивания взаимоуважительных отношений между Россией и Норвегией.

В связи со 160-летней годовщиной со дня его рождения в нашей стране организован целый ряд мероприятий. В Дипломатической академии состоялся «круглый стол», посвященный многоплановой деятельности этой легендарной личности, проводятся выставки, конференции и просветительские мероприятия, в том числе в субъектах Российской Федерации. Приурочен к этой знаменательной дате выход в свет нескольких новых книг о норвежце.

Надеемся, что юбилейные мероприятия послужат не только данью памяти Ф.Нансена, в том числе в контексте российско-норвежских отношений, но и напомнят о фундаментальных принципах гуманизма, важности равноправного и уважительного взаимодействия, актуальности совместных усилий в целях обеспечения безопасности и стабильности во всем мире.

О проекте «Свадьбы народов мира: культурное наследие»

Мы являемся гостями Евразийского женского форума. Здесь столько говорится о женщинах, о традиционных ценностях, которые во многом сохраняются благодаря им. Для большинства женщин нет ничего важнее семьи, брака, воспитания детей и продолжения традиций. В этой связи хотела бы вам рассказать об одном российском проекте, который на мой взгляд соответствует духу и тем самым темам, которые звучат сегодня на Форуме.

В нашей стране существует такой проект ̶ «Свадьбы народов мира: культурное наследие». Когда я только получила письмо от человека, который этот проект придумал, это вызвало у меня улыбку, мне захотелось с ним познакомиться, потому что это действительно интересная, актуальная, занимательная тема. Она находится на стыке: это и традиция, это и историография, и культурология, и межкультурные, в том числе и межрелигиозные связи, обмен между странами, народами на историческую, этнографическую тему.

Кто же этот человек? Это автор данного проекта Д.Князев. Его проект направлен на сохранение уникальных свадебных традиций народов мира. Он начал с исследования этих традиций в нашей стране, а потом заинтересовался этими аналогичными или отличающимися традициями за рубежом.

За 6 лет существования этого уникального проекта были организованы экспедиции в самые отдаленные уголки нашей страны для съемок и реконструкций. Д.Князев снимает не только артефакты, костюмы или экспонаты музейные, но он и занимается реконструкцией традиционных свадеб коренных народов. Опубликовано два альбома об удмуртской и ненецкой свадьбах с описанием их брачных обрядов на трех языках – русском, английском и на местном. Готовится к изданию книга о традициях создания семьи русского народа. Проект реализуется при информационной поддержке Министерства иностранных дел. Также подключили к его освещению Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, потому что во многом эти темы перекликаются с повесткой всемирной организации.

История семьи, как правило, начинается как раз с образования этой семьи, со свадьбы, со всех обрядов. У каждого народа с ней связаны свои особые традиции и обычаи. Это интересные книги с уникальными фотографиями. Фантастически глубокая проделанная работа. Рекомендую познакомиться с данным проектом!

Продолжение следует...