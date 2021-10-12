О политических консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Первым заместителем Министра иностранных дел, международной торговли и культа Аргентинской Республики П.Теттаманти

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября состоялись политические консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Первым заместителем Министра иностранных дел, международной торговли и культа Аргентинской Республики П.Теттаманти.

В ходе обмена мнениями, прошедшего в доброжелательной и конструктивной обстановке, были предметно рассмотрены актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая совместные усилия по борьбе с пандемией, а также широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития практического взаимодействия между нашими странами, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, культурно-гуманитарной области, совершенствованию договорно-правовой базы российско-аргентинских отношений.