О взломе аккаунтов в социальных сетях Генерального консульства России в Харькове

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября были взломаны аккаунты Генерального консульства Российской Федерации в Харькове в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». После хакерской атаки Генконсульство потеряло доступ к управлению аккаунтами, на которых стали появляться фейковые сообщения.

Просим всех пользователей социальных сетей учитывать данный факт при ознакомлении с контентом аккаунтов Генконсульства.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента украинскими компетентными органами и принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России на Украине.

Позднее доступ к аккаунтам Генконсульства был восстановлен. Ожидаем, что подобные инциденты повторяться не будут.