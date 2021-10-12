О заседании Совета министров иностранных дел СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября в Минске состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В 2021 году в Организации председательствует Республика Белоруссия.

Встреча прошла под знаком отмечаемого в этом году 30-летнего юбилея Содружества. Министры подвели основные итоги взаимодействия в рамках Организации и наметили приоритеты на будущее. Одобрен проект совместного заявления глав государств – участников СНГ в связи с 30-летием СНГ, а также ряд других документов, направленных на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной, миграционной, правовой и правоохранительной сферах.

Принято решение о создании Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ, в задачи которой будет входить противодействие попыткам искажения истории, содействие расширению доступа к архивным документам и координация работы ученых. Согласован график многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2022 год.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания СМИД СНГ в Душанбе 8 апреля 2022 г.