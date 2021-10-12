Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), Минск, 14 октября 2021 года

Провели продуктивное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ). Одобрили ряд заявлений, которые выносятся на завтрашнее заседание Совета глав государств: о 30-летии СНГ; о сотрудничестве в области миграции; о сотрудничестве в области биологической безопасности. Одновременно министры иностранных дел приняли собственный документ – Совместное заявление в поддержку усилий по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Одобрено Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств-участников СНГ. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны, в период, когда наши западные коллеги всячески пытаются фальсифицировать её ход и причины, пересмотреть результаты, это позволит наращивать сотрудничество по линии историков и архивных служб, содействовать доступу к архивным документам и координации действий между учеными.

Решено объявить 2022 г. Годом народного творчества и культурного наследия, что также будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

Довольны результатами заседания. Признательны белорусским друзьям за прекрасную организацию.

Вопрос: На этой неделе Москву посетила старший заместитель Государственного секретаря США В.Нуланд. Вчера Президент России В.В.Путин сказал, что обсуждались вопросы дальнейших контактов между Россией и США, в том числе на высшем уровне. Действительно ли такой контакт сейчас прорабатывается? Может ли он состояться «на полях» саммита G-20 в Риме?

С.В.Лавров: Рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов президентов в ходе моих контактов с Государственным секретарем США Э.Блинкеном и на уровне наших заместителей. Есть очевидное взаимное стремление их развивать. Когда найдем обоюдоприемлемые сроки, Вам об этом обязательно расскажет Администрация Президента Российской Федерации.

Вопрос: Скоро должна состояться встреча глав министерств иностранных дел в «нормандском формате». Она пройдет очно или заочно? Что ожидать? Можно считать эту встречу подготовкой к саммиту глав государств? Если да, то когда он может состояться?

С.В.Лавров: В телефонном разговоре Президента России В.В.Путина с лидерами Франции и Германии Э.Макроном и А.Меркель по их инициативе обсуждалась целесообразность возобновления работы «нормандского формата». В итоге нашим президентом было подчеркнуто, что, прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего, который состоялся в декабре 2019 г. в Париже.

В.В.Путин привел конкретные факты, убедительно показывающие, что Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать. Лидеры договорились, что по линии их помощников, советников и министерств иностранных дел продолжатся консультации на предмет того, как дальше действовать. Меня немного удивило, что наши западные коллеги с такой напористостью продвигают возобновление «нормандского формата», не обеспечивая со своей стороны выполнение предыдущих решений.

Буквально через пару дней после этого в Киеве состоялся саммит ЕС-Украина. По его итогам было принято совместное заявление, подписанное в том числе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен и Председателем Евросовета Ш.Мишелем. В нём Россия прямо названа агрессором. В грубых, безапелляционных тонах от нас требуют выполнения Минских договорённостей, т.к. мы являемся «стороной этого документа». Это серьезно противоречит истине и даже двусмысленным заявлениям экспертов Германии и Франции в ответ на прямой вопрос: кто является сторонами Минских договоренностей? Говорим, что в соглашениях написано: Киев, Донецк и Луганск должны согласовать особый статус Донбасса, подготовку к выборам, амнистию и многое другое. Спрашиваем немецких и французских соавторов Минских соглашений подтверждают ли они необходимость прямого диалога. Они предлагают не говорить, кто здесь «сторона». Считают правильным оставить «конструктивную неопределенность». Теперь вместо «конструктивной неопределенности» Урсула фон дер Ляйнен и Ш.Мишель вместе с В.А.Зеленским прямо назвали Россию «стороной конфликта». Хотим разобраться, что происходит в ЕС и как дальше можно работать.

Вопрос: Недавно Вы сказали, что Россию беспокоит вмешательство ЕС и США во внутренние дела Белоруссии. Как это на нас отражается? Стоит ли в будущем отвечать на это совместными российско-белорусскими действиями?

С.В.Лавров: Любые факты вмешательства кого бы то ни было в чьи бы то ни было внутренние дела прямо противоречат Уставу ООН. Надо их рассматривать в качестве таковых и твердо пресекать подобные попытки. Готовы это делать с белорусскими соседями и другими нашими союзниками и стратегическими партнерами.

Вопрос: Обсуждался вопрос функционирования российских СМИ в Белоруссии, в частности «Комсомольской правды»?

С.В.Лавров: Обсуждался. В очередной раз разговаривал с моим коллегой, Министром иностранных дел Белоруссии В.В.Макеем. Есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. Есть некоторые идеи. Будем их реализовывать в ближайшее время.

Вопрос: После смены власти (сначала президент, потом новое правительство) Молдавия заявляла о намерении выстраивать ровные отношения с Россией. Тем не менее, М.Санду уже год работает Президентом, новое Правительство с лета, но никаких контактов на высшем уровне, между главами правительств и даже министрами иностранных дел до сих пор не состоялось. Планируется что-то на этом направлении в ближайшее время? Обсуждаются контакты?

С.В.Лавров: М.Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала своё желание иметь нормальные, взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. За это некоторые западные представители начали её упрекать: зачем она делает подобного рода «ответвления» в своей внешней политике и почему не хочет твердо сконцентрироваться на движении в Евросоюз. Здесь есть факторы очередного вмешательства во внутренние дела со стороны США и Брюсселя. Готовы к контактам. Их нужно хорошо подготовить. Министр иностранных дел Молдовы Н.Н.Попеску приедет в Россию в следующем месяце. Подробно обсудим весь спектр наших отношений.

Вопрос: Появилась информация, что США обсуждают размещение антитеррористических сил на территории Узбекистана. Это зондирование? Что Москва об этом знает? Как к этому относится?

С.В.Лавров: Не слышал об этом. Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные «заходы». Лучше обратиться к узбекистанским коллегам, у них поинтересоваться.

Повторю, нам центральноазиатские друзья говорят, что не хотят подобного рода «заходов» со стороны США или других натовских стран.