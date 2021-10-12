Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам IV Глобального форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы», Москва, 14 октября 2021 года

Уважаемые коллеги, друзья,

Рад возможности выступить перед участниками четвертого Глобального форума молодых дипломатов, который был изначально приурочен к 75-летию Победы над нацизмом. С удовлетворением констатирую, что вам удалось, наконец, собраться в Москве, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку. Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, ваши усилия, направленные на укрепление международного сотрудничества, в полной мере сохраняют свою востребованность.

Тема вашего слета – «Дипломатия Победы» – весьма символична. В годы военного лихолетья члены антигитлеровской коалиции проявили прозорливость, мудрость и дальновидность. Они смогли отложить в сторону разногласия, в т.ч. идеологические, объединить усилия во имя разгрома общего врага, искоренения человеконенавистнических идей. В их активе – создание послевоенной архитектуры мироустройства, краеугольным камнем которой стала Организация Объединенных Наций.

За долгую историю своего существования ООН доказала свою эффективность в деле поддержания глобального мира и безопасности – даже в условиях возникающих противоречий между мировыми державами. Устав всемирной Организации по-прежнему остается ключевым источником современной системы международного права. Убеждены: ооноцентричной архитектуре нет и не может быть какой-либо разумной альтернативы. Очевидно, что никакие неоколониальные концепции типа «миропорядка, основанного на правилах» не способны обеспечить безопасное, стабильное, инклюзивное развитие всего человечества.

К сожалению, вынужден констатировать, что в последнее время предпринимаются целенаправленные усилия по откровенной фальсификации событий Второй мировой войны. В ряде государств, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, усиливаются позиции национал-радикалов. Предпринимаются попытки уравнивать жертв и палачей, поднимать на щит гитлеровцев и их приспешников. Цель таких действий – не только поссорить страны и народы, но и пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги Великой Победы, закрепленные в т.ч. в Уставе ООН и в решениях Нюрнбергского трибунала. Такая линия расшатывает базовые основы мироустройства, угрожает фундаментальным принципам обеспечения прав человека.

Россия – одна из основательниц всемирной Организации и постоянный член ее Совета Безопасности – продолжит энергично противодействовать этим негативным и опасным тенденциям. На решение данной задачи нацелена, в частности, ежегодная российская резолюция о недопустимости героизации нацизма, которая пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе. Хотел бы в очередной раз призвать западных коллег поддержать наш проект.

Уважаемые коллеги,

Опыт деиделогизированного союзничества и сотрудничества времен Второй мировой войны может быть полезен и сегодня, когда международное сообщество сталкивается с многочисленными общими вызовами и угрозами, носящими ярко выраженный трансграничный характер. Очевидно, что их эффективное купирование возможно лишь сообща на основе общепризнанных норм международного права. Отечественная дипломатия открыта в этой связи для самого тесного сотрудничества со всеми, кто готов к честной совместной работе – без «скрытых повесток» и «двойных стандартов». Отрадно, что таких партнеров – подавляющее большинство.

Уверен, свой вклад в общие усилия по оздоровлению ситуации в мире может внести и ваш Форум. Знаю, что в ходе сегодняшнего заседания будет презентован Устав Международной ассоциации молодых дипломатов. Искренне радует, что накопленный опыт позволяет вывести диалог между молодыми специалистами-международниками разных стран на новый уровень, поставить его на системную основу. Такую деятельность, ориентированную в т.ч. на продвижение инновационной концепции «горизонтальной дипломатии», поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания между народами, мы всемерно приветствуем и поддерживаем.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего.