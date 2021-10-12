Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о рецидиве антисербского насилия в Косово

13 октября косовский спецназ, оснащенный тяжелым вооружением и бронетехникой, вновь вторгся в сербонаселенные районы на севере Косово. Были нарушены договоренности, зафиксированные буквально пару недель назад при участии ЕС, когда едва удалось предотвратить масштабный конфликт, изначально спровоцированный Приштиной. На этот раз десятки людей пострадали, один серб госпитализирован с огнестрельным ранением.

Таким образом, имеем дело с демонстративным нежеланием косоваров отказываться от своих агрессивных планов, нацеленных на зачистку края от неалбанских жителей путем создания для них невыносимых условий существования. Очевидно, что радикальное «правительство» А.Курти не чувствует себя связанным какими-либо обязательствами, открыто игнорирует даже тех на Западе, кто продолжает лоббировать международную легализацию незаконной, односторонне провозглашенной независимости Косово.

Решительно осуждаем выходки косовоалбанских руководителей, чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил.

Предупреждаем: такая линия Приштины и невнятная реакция ее внешних «кураторов» неизбежно провоцируют скатывание к открытому столкновению, уничтожают предпосылки к продолжению и без того буксующего диалога сторон.

Требуем, чтобы Силы для Косово выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов. Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае.