О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Министром иностранных дел Анголы Т.Антониу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 октября в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча члена Коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Министром иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу.

В беседе приняли участие Посол России в Анголе В.Н.Тараров и Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.

Беседа состоялась после публичного выступления Министра Т.Антониу перед молодыми дипломатами МИД России, студентами и слушателями Академии на тему: «Приоритеты внешней политики Республики Ангола».

Ректор и Министр обсудили вопросы подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, который состоится в 2022 году. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений между нашими странами.

Ректор подробно проинформировал Министра о курсах повышения квалификации дипломатов в Дипломатической академии и пригласил ангольских дипломатов принять в них участие в следующем году.