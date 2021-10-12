О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в России Чжан Ханьхуэем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя.

Стороны обсудили текущие вопросы российско-китайского стратегического взаимодействия, в том числе график предстоящих двусторонних политических контактов. Отмечена важность усилий двух стран по наращиванию практического и гуманитарного сотрудничества в условиях действующих противоэпидемических мер. Особое внимание было уделено вопросам активизации профессиональных контактов экспертов двух стран по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также разрешению ситуации, сложившейся с пассажирским и грузовым транспортным сообщением между Россией и Китаем.

Состоялся обмен мнениями по ряду международных проблем, включая ситуацию в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута актуальность дальнейшей координации действий наших стран на международной арене.