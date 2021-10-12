О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с генеральным секретарем Совета министров Северных стран П.Лехтомяки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 октября первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федераций В.Г.Титов встретился с генеральным секретарем Совета министров Северных стран (СМСС) П.Лехтомяки.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы сотрудничества России с СМСС по темам, представляющим взаимный интерес. Отмечен, в частности, успешный опыт взаимодействия в сфере научных исследований и образования, защиты окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям, охраны здоровья и профилактики заболеваний, а также энергоэффективности и зеленой энергетики.

Подтверждена нацеленность на дальнейшее укрепление синергии и координации работы межправительственных форматов на Севере Европы в целях сохранения этого региона как зоны стабильности и добрососедства, обеспечения его устойчивого социально-экономического и экологического развития.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.