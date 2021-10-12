О предстоящем участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в заседании СМИД СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 октября в Минске состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). В текущем году в СНГ председательствует Белоруссия.

Члены Совета обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, примут Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, обсудят выносимые на рассмотрение глав государств проекты заявлений в связи с 30-летием СНГ, о сотрудничестве в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности.

Министры также рассмотрят проект Соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ, заключение которого послужит дальнейшему развитию межгосударственного правового взаимодействия в судебной сфере и расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами стран Содружества.

В контексте непрекращающихся попыток фальсификации истории министры утвердят Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ, главными задачами которой станут объективная и беспристрастная оценка событий нашего общего прошлого, содействие расширению доступа к архивным документам и координация работы ученых.

Будет согласован ряд документов в культурно-гуманитарной и правоохранительной областях, а также утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год.

Ряд принятых по итогам мероприятия проектов документов будет внесен на утверждение Совета глав государств СНГ 15 октября 2021 г.