О заседании российско-французской межведомственной Рабочей группы по вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 октября в Москве состоялось второе заседание российско-французской межведомственной Рабочей группы по вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности. Российскую делегацию возглавили заместители Министра иностранных дел А.В.Грушко и С.А.Рябков, заместитель Министра обороны А.В.Фомин, французскую – Генеральный директор по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства Европы и иностранных дел Ф.Эррера и Генеральный директор Департамента по международным отношениям и стратегическим вопросам Министерства вооруженных сил А.Гиттон.

Стороны подробно обсудили проблематику европейской и глобальной безопасности, стратегическую стабильность, актуальные вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе, а также отношения Россия-ЕС и Россия-НАТО.

Состоялся обмен мнениями по региональной повестке дня. В контексте урегулирования конфликта на Украине с обеих сторон подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутренних противоречий в этой стране. Обсуждалось развитие ситуации в Афганистане. Отмечалась безальтернативность политического урегулирования конфликтов в Ливии и Сирии, а также важность скорейшего перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрена текущая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Африканском континенте, включая зону Сахеля, в частности Мали.

Подтверждена важность российско-французского сотрудничества по другим актуальным вопросам международной повестки дня, включая кибербезопасность, защиту окружающей среды и изменение климата, международное взаимодействие в сфере борьбы с эпидемией COVID-19.

Участники встречи обсудили также ряд ключевых вопросов двусторонней повестки, включая график дальнейших политических контактов.