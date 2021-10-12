Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу по итогам переговоров, Москва, 13 октября 2021 года

Провели переговоры с ангольским коллегой Т.Антониу. Переговоры были традиционно дружественные, в тёплой атмосфере. Вспомнили годы, когда мы вместе работали в Нью-Йорке.

Сегодня одним из важных результатов наших переговоров было подтверждение с обеих сторон необходимости строго следовать всем государствам принципам и нормам Устава ООН.

Именно так развиваем наше привилегированное партнёрство с Анголой, опираясь на традиции дружбы, сотрудничества, которые уходят корнями во времена борьбы народа Анголы за свободу и независимость при поддержке нашей страны.

Наши отношения характеризуются высоким уровнем доверия. Тон задают президенты, которые достигли принципиальных договорённостей о ключевых направлениях нашего дальнейшего партнёрства в ходе двух встреч в 2019 году в Москве и в Сочи.

Несмотря на спад в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса, в торгово-экономических связях сохраняется позитивная динамика и это отвечает обоюдному стремлению вывести деловое партнёрство на новые рубежи. Продолжается по линии соответствующих ведомств, компаний подготовка к реализации целого ряда взаимовыгодных проектов в области промышленности, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и наукоемких технологий.

Отмечу также такое относительно новое направление нашего взаимодействия, как мирное использование космического пространства. Видим хорошие перспективы в области мирного использования ядерной энергии.

Российские компании проявляют все большую заинтересованность в емком и перспективном ангольском рынке.

Будем оказывать содействие деловым кругам двух стран, в том числе используя недавно созданный, полезный механизм делового совета «Ангола-Россия». Весь комплекс соответствующих вопросов будет рассмотрен на очередном заседании Межправительственной Российско-Ангольской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле, которое должно состояться в течении нескольких месяцев в Луанде.

Возрастает обоюдный интерес к расширению культурно-гуманитарных связей. Весьма успешно продолжается практика подготовки ангольских специалистов в российских вузах, как по гражданским специальностям, так и по линии университетов правоохранительных органов и министерства обороны. Традиционно тесными являются наши контакты по линии министерств обороны. Министр обороны Республики Ангола участвовал в очередном военном форуме «Армия 2021» в Российской Федерации в августе с.г. Готовится очередное заседание межправительственного комитета по военно-техническому сотрудничеству. Это будет важным этапом в дальнейшем укреплении нашего партнёрства.

Тесно сотрудничаем в ООН, поддерживаем инициативы друг друга. Выступаем за то, чтобы при решении любых конфликтов, в преодолении любых кризисов, все страны-члены ООН опирались на необходимость диалога, поиска устойчивых решений на базе консенсуса и необходимости уважения права народов самим определять свою судьбу. Именно с таких принципиальных позиций рассмотрели ситуацию на африканском континенте, прежде всего, в таких «горячих точках», как ДРК, Регион Великих озёр, ЦАР, Мозамбик, Мали. Мы с ангольскими друзьями исходим из того, что все эти конфликты необходимо активно регулировать с опорой на инициативы, выдвигаемые африканскими субрегиональными организациями и Африканским союзом.

Россия как член СБ ООН и давний партнёр Африканского союза и многих других организаций на африканском континенте будет и далее активно содействовать обеспечению стабильности и безопасности на континенте.

В наших усилиях всегда ценим те оценки и те советы, которые высказывают ангольские друзья, учитывая активную и конструктивную роль Анголы на целом ряде направлений усилий по урегулированию конфликтов в Африке, в том числе, в качестве Председателя Международной конференции по Региону Великий озёр.

Искренне признателен моему коллеге и другу за нашу совместную работу. Уверен, что мы будем помогать развивать наши отношения и далее на благо наших народов.