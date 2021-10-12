Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об упоминании «ЧВК Вагнер» в докладе Миссии по установлению фактов в Ливии

Вопрос: В представленном 7 октября на 48-й сессии Совета по правам человека первом докладе Миссии по установлению фактов в Ливии утверждается об участии якобы имеющей отношение к Российской Федерации «ЧВК Вагнер» в военных столкновениях в районе Триполи и на юге Ливии на стороне Ливийской национальной армии Х.Хафтара, а также причастности её бойцов к гибели гражданских лиц и ликвидации людей, не участвовавших в боевых действиях. Им вменяется нарушение норм международного гуманитарного права и совершение военных преступлений. Как бы Вы могли прокомментировать эту информацию?

Ответ: Информация, представленная в указанном документе, требует тщательного изучения, однако даже предварительный анализ вызывает ряд вопросов к его содержанию, особенно в части, касающейся соблюдения принципа объективности и нейтральности. Большинство выводов сделано на основе «собеседований» с неназванными пострадавшими и сведений из открытых источников сомнительной достоверности, включая явно пропагандистский репортаж британской телекомпании «Би-Би-Си», распространявший лживые данные о якобы совершаемых российскими гражданами военных преступлениях в Ливии. Убедительных доказательств причастности россиян к инкриминируемым им преступлениям не приводится. В очередной раз предлагается поверить на слово.

Мы уже неоднократно отмечали и еще раз подтверждаем, что российских военнослужащих в Ливии нет. Вызывает сожаление, что авторы доклада сознательно или нет пошли на поводу у тех сил, которые стараются создать ложное впечатление, что Москва участвовала в межливийском вооруженном противостоянии, открыто выступив на стороне одного из участников конфликта, и таким образом дискредитировать российскую политику на ливийском направлении. При этом умалчивается, что причины сложившейся тяжелой гуманитарной ситуации в Ливии кроются в разрушении ливийской государственности странами НАТО в 2011 году, которые для свержения режима М.Каддафи совершили агрессию против суверенного государства-члена ООН.