Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу, Москва, 13 октября 2021 года

Уважаемый Министр,

Дорогие друзья,

Рады приветствовать Вас в Москве. В начале 2000-х годов мы с Вами работали в Нью-Йорке. Сегодня приветствуем Вас в качестве Министра иностранных дел дружественной Анголы.

8 октября с.г. отмечали 45-летие со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. За этот период вывели отношения на уровень доверительного, привилегированного партнерства.

Сегодня у нас есть хорошая возможность подробно рассмотреть состояние двусторонних отношений, взаимодействие в Организации Объединенных Наций, по другим международным проблемам в соответствии с принципиальными договоренностями, достигнутыми в ходе визита Президента Республики Ангола Ж.Лоуренсу в Российскую Федерацию в апреле 2019 г., а затем его участия в саммите «Россия-Африка» в Сочи.

Диалог с Анголой весьма важен для нас, учитывая активную и конструктивную роль руководства Вашей страны в продвижении принципов Устава ООН в практические международные дела и Вашего вклада в работу субрегиональных структур на Африканском континенте, Африканского союза.

Добро пожаловать, дорогой Министр.