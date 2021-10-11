О встречах заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина в Белграде «на полях» юбилейного заседания Движения неприсоединения по случаю 60-летия объединения

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11-12 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел «на полях» юбилейного заседания Движения неприсоединения по случаю 60-летия объединения серию двусторонних встреч – с Министром иностранных дел Сербии Н.Селаковичем, Министром иностранных дел Габона П.Мубуле-Бубейей, Министром иностранных дел Сирии Ф.Микдадом, Министром иностранных дел Венесуэлы Ф.Пласенсией, Министром иностранных дел Ливана А.Бухабибом, старшим политическим советником Президента Эритреи Й.Гебреабом, а также заместителем Министра иностранных дел Кении А.Намвамбой, заместителем Министра иностранных дел Ливии М.Иссой, заместителем Министра иностранных дел Египта И.Бадауйи, заместителем Министра иностранных дел Белоруссии С.Ф.Алейником и представителями Мали.

Состоялся развернутый обмен мнениями по вопросам международной и региональной проблематики, представляющим взаимный интерес, включая урегулирование кризисов на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке на основе уважения суверенитета стран и невмешательства во внутренние дела, поддержание стабильности при нейтрализации террористической угрозы, комплексное решение гуманитарных задач.

Подтверждалась важность продолжения координации и наращивания взаимодействия между государствами-членами и наблюдателями Движения неприсоединения в интересах эффективного противодействия общим вызовам, в том числе пандемии COVID-19, глобальному изменению климата, обеспечению продовольственной безопасности, защиты и продвижения прав человека.