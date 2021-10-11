Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина во втором Министерском заседании Группы друзей в защиту Устава ООН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября «на полях» юбилейного заседания Движения неприсоединения в Белграде заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял участие во второй Министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН.

На встрече присутствовали министры иностранных дел Анголы, Боливии, Венесуэлы, Сирии, Экваториальной Гвинеи, а также представители руководства МИД других стран группы. Мероприятие было ознаменовано вступлением Зимбабве в состав данного объединения.

Выступающие подтвердили приверженность ключевым принципам Группы друзей, включая продвижение центральной координирующей роли ООН в мировых делах, противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела государств и продвижение равноправного многостороннего диалога.

С российской стороны озвучены конкретные предложения по укреплению координации Группы на различных площадках всемирной Организации в Нью-Йорке, Женеве, Вене и Гааге.

По итогам дискуссии была принята политическая декларация Группы друзей, в которой подчеркнуто стремление наращивать совместные усилия по обеспечению строгого соблюдения Устава ООН и принципов международного права.