Приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам и участникам XIII Конвента Российской Ассоциации международных исследований

Приветствую организаторов и участников XIII Конвента Российской Ассоциации международных исследований, посвященного «30-летию внешней политики новой России».

Три десятилетия – это срок, когда уже можно провести углубленный анализ того, что и как сделано и что еще предстоит сделать. Вас ждут три дня интереснейших экспертных дискуссий на площадке МГИМО – одного из ведущих вузов и исследовательских центров нашей страны.

Важно, что основной темой станет проблематика устойчивого развития как новая платформа для широкого международного диалога. Решение задач общепланетарного масштаба через взаимодействие и сотрудничество всех стран и народов – лучший способ обеспечения мира и предотвращения конфликтов.

Значимыми видятся намеченные конференции по взаимодействию России с АСЕАН, положению на Ближнем Востоке, а также специальная сессия о ситуации вокруг Афганистана.

Убежден, что Конвент пройдет в традиционно конструктивном ключе, позволит обменяться полезными мыслями и идеями, внесет свой вклад в продвижение глобальной созидательной повестки.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ