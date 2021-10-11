Выступление главы российской делегации, Постоянного представителя России при ЮНЕСКО А.И.Кузнецова на пленарном заседании 212-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, Париж 12 октября 2021 г.

Господин Председатель, Госпожа Генеральный директор,

Господин Председатель Генеральной конференции,

Уважаемые члены Исполсовета,

Наша сессия наконец-то проходит очно, и это – символ не только постепенной нормализации санитарной обстановки, но и общей решимости возобновить полноценное функционирование Организации.

Придаем первостепенное значение доработке проектов новой восьмилетней стратегии, программы и бюджета. Видим в них неплохой задел для адаптации ЮНЕСКО к современным вызовам, усиления ее функции как «лаборатории идей», совершенствования программной деятельности. Важно продвигаться вперед на четкой межправительственной основе, в полном соответствии с мандатом и в духе конструктивного диалога, избегая политизации с ее губительными последствиями для ЮНЕСКО. К сожалению, как показали вчерашние выступления представителей Франции и Германии, некоторые государства готовы цинично жертвовать ценностями ЮНЕСКО ради своих геополитических интересов.

Такие действия лишь отвлекают внимание государств-членов от реальных задач Организации. А их немало. В частности, требуется наполнить дополнительным содержанием глобальный приоритет «Африка». Гуманитарная проблематика находится в числе центральных вопросов готовящегося второго саммита Россия-Африка.

В том, что касается второго глобального приоритета – «Гендерное равенство», видим потенциал для сотрудничества между ЮНЕСКО и такой авторитетной международной площадкой, как Евразийский женский форум.

Особого внимания требуют вопросы «постковидной реабилитации» сферы образования. За ее бортом рискуют остаться целые поколения. Здесь как никогда важно обеспечить право каждого на качественное полноценное образование. Не только детей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях или зонах конфликтов, но и миллионов, подвергающихся дискриминации в результате агрессивной националистической политики. Имею в виду насильственную дерусификацию, дискриминационные законодательные меры Латвии и Украины, ущемляющие в нарушение Конвенции ЮНЕСКО 1960 года права национальных меньшинств. Призываем Гендиректора защитить базовое право на образование на родном языке.

Борьба с пандемией высветила ключевую роль ученых и науки для будущего человечества. Убеждены, что Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И.Менделеева, первое вручение которой должно состояться в ноябре, станет весомым инструментом популяризации научной деятельности, активизации международного сотрудничества в области фундаментальных наук, продвижения роли женщин и молодежи в науке.

Не менее актуальным представляются наработки Межправительственной океанографической комиссии. Приветствуем ее ключевую роль в проведении Десятилетия ООН, посвященного науке об океане.

Все чаще в различных контекстах звучит слово этика. Это – неотъемлемая часть мандата ЮНЕСКО, Устав которой призывает строить нравственную солидарность человечества. Рассчитываем на субстантивные дискуссии с участием ЮНЕСКО на площадке предстоящего международного форума об этике искусственного интеллекта в Москве.

Привержены усилению международного сотрудничества в сфере физического воспитания и спорта для укрепления межкультурного диалога. Настаиваем на недопустимости политизации спорта и применения санкционных механизмов, в том числе в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Исходим из необходимости адаптации профильных структур Секретариата к оперативному реагированию на вызовы цифровой эпохи. Удаление аккаунтов двух медиа операторов группы «Russia Today» видеохостингом «You Tube» в провозглашенный ЮНЕСКО Международный день всеобщего доступа к информации не получило должной оценки со стороны Организации. И это не единичный случай. Без внимания оставлена приостановка вещания телеканала «РТР-Планета» в Литве, незаконность которой признал даже Высший административный суд этой страны. Нет реакции и на систематические нарушения прав российских СМИ в Прибалтике и на Украине.

Необходимы свежие проекты ЮНЕСКО, направленные на защиту медиаресурсов от произвольной блокировки ИТ-гигантами, обеспечение безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение профессиональной журналистской этики. Россия готова над этим работать и вкладывать необходимые ресурсы – как финансовые, так и интеллектуальные.

Приветствуем создание Всемирного атласа языков на основе достоверной официальной информации, полученной от государств-членов. Этой работе следует посвятить время в течение Международного десятилетия языков коренных народов.

Рассчитываем на принятие содержательного решения по выправлению дисбаланса в географической представленности кадрового состава.

Защита культурного и природного наследия – это фирменный знак ЮНЕСКО. Наследие не имеет политической окраски, оно принадлежит всему человечеству. Надеемся, что ЮНЕСКО мобилизует свой потенциал для восстановления древних памятников Сирии, пострадавших от рук террористов. Выступаем за укрепление Центра всемирного наследия, уникального и эффективного органа в системе ЮНЕСКО. Сделаем все возможное, чтобы предстоящая сессия Комитета всемирного наследия в Казани стала площадкой для плодотворных дискуссий о путях совершенствования этих механизмов в современных условиях в свете 50-летия Конвенции 1972 г.

Культура создает пространство для диалога, являясь, как говорил русский поэт Е.Евтушенко, «по своей природе – строительницей взаимопонимания между народами».

Благодарю за внимание.