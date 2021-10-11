О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова со старшим заместителем Государственного секретаря США В.Нуланд

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился со старшим заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам В.Нуланд.

Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

До В.Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга.

В беседе принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации А.В.Фомин.