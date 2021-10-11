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12.10.2114:30

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 октября в Нур-Султане «на полях» переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась краткая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром.

Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международные и региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено сотрудничеству в ШОС и в формате РИК.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию российско-индийских контактов на всех уровнях.

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