О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября в Нур-Султане «на полях» переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась краткая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкаром.

Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международные и региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено сотрудничеству в ШОС и в формате РИК.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию российско-индийских контактов на всех уровнях.