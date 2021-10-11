О предстоящем рабочем визите в Россию Министра иностранных дел Анголы Т.Антониу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12-14 октября состоится рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Республики Ангола Тете Антониу. 13 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним переговоры.

Россию и Анголу связывают неизменно дружественные и проверенные временем отношения. 8 октября исполнилось 45 лет со дня заключения между нашими странами основополагающего Договора о дружбе и сотрудничестве. Совместными усилиями нам удалось вывести российско-ангольское сотрудничество на уровень доверительного, привилегированного партнерства.

Высоко ценим достигнутый уровень взаимопонимания по актуальной международной и региональной повестке дня. Между Россией и Анголой поддерживается конструктивный политический диалог. В его основе – близкое восприятие глобальных процессов, созвучность подходов наших стран к вопросам формирования справедливого миропорядка, верховенства международного права, приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Налажено эффективное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

Министры обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Республики Ангола Ж.Лоуренсу в апреле 2019 в ходе его официального визита в Москву, а также на встрече в верхах в Сочи на «полях» саммита Россия-Африка. В практическом ключе будут затронуты вопросы подготовки очередного 6-го заседания Межправительственной Российско-Ангольской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

Министры проведут углубленный обмен мнениями по основным темам международной повестки дня, в частности вопросам реформирования Совета Безопасности ООН, современным вызовам и угрозам, международной информационной безопасности. Серьезное внимание предполагается уделить обсуждению проблем Африканского континента, включая обеспечение стабильности и безопасности, миротворчество, урегулирование кризисных ситуаций, борьбу с теругрозами, противодействие распространению COVID-19.

Будет предметно рассмотрен весь комплекс российско-ангольского сотрудничества с акцентом на продвижение новых и реализацию крупных проектов в сфере геологоразведки и горнодобычи, энергетики, связи и телекоммуникаций, наукоемких технологий, транспорта, сельского хозяйства, образования, а также пути активизации прямых контактов между экономоператорами двух стран.

Стороны проанализируют ход согласования ряда двусторонних договорных документов. Планируется подписание соглашения между Минцифры России и профильным ведомством Анголы.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы подготовки и субстантивного наполнения повестки дня второго саммита Россия–Африка.

Рассчитываем, что предстоящий рабочий визит в Москву Министра иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия с Луандой на международной арене, придаст дополнительный импульс совместной комплексной работе по раскрытию потенциала разнопланового сотрудничества между нашими странами.