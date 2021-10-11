О встрече министров иностранных дел стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в 6-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане.

Рассмотрены перспективы активизации совместной работы по укреплению общерегиональной взаимосвязанности, в том числе в контексте борьбы с пандемией COVID-19 и преодоления ее последствий. Поддержана инициатива России о запуске нового направления сотрудничества на площадке СВМДА – в области информационной безопасности.

Состоялся обмен мнениями по ключевым международным проблемам.

С российской стороны акцентирована важность наращивания многостороннего сотрудничества на евразийском ландшафте через сопряжение протекающих здесь интеграционных процессов.

Встреча подтвердила консолидированный настрой на интенсификацию практических усилий по основным измерениям реализации мер доверия на пространстве СВМДА.