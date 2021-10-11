Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам визита в Казахстан, Нур-Султан, 12 октября 2021 года

Вопрос: Западные партнёры не перестают удивлять. Теперь британские СМИ обвинили Россию в краже формулы вакцины «AstraZeneca». По традиции, конечно же, никаких доказательств не предоставили. Это очередной шаг в информационной войне против наших вакцин?

С.В.Лавров: Что касается британских и большинства других западных партнёров я уже ничему не удивляюсь. Не думаю, что кто-то всерьёз будет воспринимать эти голословные обвинения. Подобных заявлений было множество. Но, я не слышал о том, что нас обвиняют в краже формулы«AstraZeneca».

Помню, было много случаев, когда «AstraZeneca» давала негативные побочные результаты – тромбозы и т.д. Ни единого подобного случая со «Спутником V» не происходило. Думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами.

Вопрос: Будет ли Россия оказывать гуманитарную помощь Афганистану? Приедут ли талибы на встречу в Московском формате?

С.В.Лавров: Встреча Московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашён на эту встречу, в т.ч. ждём реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия.

Что касается гуманитарной помощи, мы вместе с рядом других стран хотим в ходе заседания Московского формата предложить провести под эгидой ООН конференцию по оказанию содействия, включая гуманитарное, этой стране.

Вопрос: Как Россия оценивает действия Китая, который в последнее время возобновил попытки воссоединения с Тайванем? Видим ли мы в этом угрозу для безопасности в регионе?

С.В.Лавров: Россия, как и подавляющее большинство других стран мира считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого исходим и будем исходить в нашей внешней политике.