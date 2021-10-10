О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе рабочей поездки в г. Нур-Султан (Казахстан) для участия в 6-й встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии был принят Президентом Казахстана К.-Ж.К.Токаевым.

Сторонами рассмотрен ход реализации основных договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также график будущих встреч на высшем уровне, в т.ч. в рамках каспийской «пятерки». Дана высокая оценка итогам XVII Форума по межрегиональному сотрудничеству между Россией и Казахстаном, состоявшегося при участии глав государств 30 сентября с.г. и посвященного темам экологии и «зеленого» роста, актуальным для наших государств и всего мирового сообщества.

Подтверждена готовность продолжать стратегически значимую координацию шагов в региональных и международных делах в полном соответствии с Договором о союзничестве и добрососедстве в XXI веке 2013 г. с опорой на конструктивный потенциал таких межгосударственных объединений как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Рассмотрены совместные задачи и конкретные меры, призванные служить дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, дружбы и взаимопонимания между народами России и Казахстана.