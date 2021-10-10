О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со спецпредставителем Президента Республики Казахстан по международным делам Е.Х.Казыхановым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе рабочей поездки в г. Нур-Султан (Казахстан) для участия в 6-й встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу со специальным представителем Президента Республики Казахстан по международным делам Е.Х.Казыхановым.

Отмечалась высокая степень интенсивности контактов России и Казахстана по линии правительств, парламентов, федеральных органов исполнительной власти, а также приграничных регионов. Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, возможности углубления сотрудничества в интеграционных объединениях – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

Затронуты аспекты региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, включая ее гуманитарную составляющую, а также взаимодействие России и Казахстана в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.